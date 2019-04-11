حقيقة إلغاء الدوري المصري بسبب المنافسة الثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 حقيقة إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بسبب المنافسة الشرسة الثلاثية على اللقب بين كلاً من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الخميس عبر شاشة قناة “النيل للرياضة” في قناة “النيل للرياضة”، أكد عامر حسين أن احتمالية إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز تأتي بسبب ازدحام جدول المباريات، وليس بسبب المنافسة الشرسة على اللقب.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أنه سوف يقوم بوضع جدول جميع المباريات المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي في يوم الأحد المقبل، وخاصة بعد إقصاء فريق الأهلي بنسبة كبيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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كما شدد أيضاً عامر حسين في تصريحاته على أن حسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، سوف يتم تحديده بشكل رسمي ونهائي عقب نهاية النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وفي ختام تصريحاته أكد عامر حسين أن مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي سوف تنتهي في منتصف شهر أغسطس من العام الحالي 2019، على أن تكون بداية الموسم الجديد مباشرة بداية من شهر أكتوبر من العام ذاته أيضاً.

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