بيان رسمي من ليفربول دفاعاً عن “محمد صلاح” ضد العنصرية

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم نجمه المصري محمد صلاح ضد العنصرية، وذلك من خلال قيامه بإصدار بيان رسمي في مساء يوم أمس الخميس الموافق 11 أبريل 2019، تعقيباً على بعض الهتافات العنصرية من طرف جماهير نادي تشيلسي ضد فخر كرة القدم العربية.

حيث قامت بعض جماهير نادي تشيلسي بتوجيه هتافات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح في مساء يوم أمس الخميس على أرض جمهورية التشيك، وذلك على هامش مباراة فريق تشيلسي مع مضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي في إطار مسابقة الدوري الأوروبي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن نادي ليفربول دفاعاً عن النجم المصري محمد صلاح:

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الفيديو الذي يتم بثه عبر الإنترنت، والذي يعرض هتافات عنصرية خادعة تستهدف أحد لاعبينا، خطير ومقلق للغاية، بالفعل هذا الموسم شهدنا إساءة عنصرية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

يجب أن يُطلق على ذلك السلوك، سلوك متعصب بشكل واضح، يعتقد نادينا أن المسؤولية تقع بشكل كامل على السلطات الإنجليزية، يجب التصرف سريعاً والقبض على الأشخاص أصحاب التصرفات العنصرية ثم معاقبتهم.

لا يوجد مكان على الإطلاق لمثل هذه السلوكيات في عالم كرة القدم، أو حتى في المجتمع بأكمله، ذلك النوع من الجرائم لا يكون ضحيته فرد واحد فقط، لذا يجب وضع قوانين صارمة من أجل التصدي لظاهرة العنصرية.

يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد من أجل التعرف على هوية المشجعين الذين ظهروا بالفيديو المسيء، كما نتوجه بالشكر إلى إدارة نادي تشيلسي بسبب إدانة هذه التصرفات، ومساعدة الشرطة لكي يتم التعرف على هوية هؤلاء المشجعين.

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