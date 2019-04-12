مصر 365
أخبار الرياضة

بيان رسمي من ليفربول دفاعاً عن “محمد صلاح” ضد العنصرية

شادي عادل شادي عادل
12 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم نجمه المصري محمد صلاح ضد العنصرية، وذلك من خلال قيامه بإصدار بيان رسمي في مساء يوم أمس الخميس الموافق 11 أبريل 2019، تعقيباً على بعض الهتافات العنصرية من طرف جماهير نادي تشيلسي ضد فخر كرة القدم العربية.

حيث قامت بعض جماهير نادي تشيلسي بتوجيه هتافات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح في مساء يوم أمس الخميس على أرض جمهورية التشيك، وذلك على هامش مباراة فريق تشيلسي مع مضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي في إطار مسابقة الدوري الأوروبي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن نادي ليفربول دفاعاً عن النجم المصري محمد صلاح:

Advertisements
  • الفيديو الذي يتم بثه عبر الإنترنت، والذي يعرض هتافات عنصرية خادعة تستهدف أحد لاعبينا، خطير ومقلق للغاية، بالفعل هذا الموسم شهدنا إساءة عنصرية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم.
  • يجب أن يُطلق على ذلك السلوك، سلوك متعصب بشكل واضح، يعتقد نادينا أن المسؤولية تقع بشكل كامل على السلطات الإنجليزية، يجب التصرف سريعاً والقبض على الأشخاص أصحاب التصرفات العنصرية ثم معاقبتهم.
  • لا يوجد مكان على الإطلاق لمثل هذه السلوكيات في عالم كرة القدم، أو حتى في المجتمع بأكمله، ذلك النوع من الجرائم لا يكون ضحيته فرد واحد فقط، لذا يجب وضع قوانين صارمة من أجل التصدي لظاهرة العنصرية.
  • يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد من أجل التعرف على هوية المشجعين الذين ظهروا بالفيديو المسيء، كما نتوجه بالشكر إلى إدارة نادي تشيلسي بسبب إدانة هذه التصرفات، ومساعدة الشرطة لكي يتم التعرف على هوية هؤلاء المشجعين.

إقرأ أيضاً: حقيقة إلغاء الدوري المصري بسبب المنافسة الثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

جياني إنفانتينو
أخبار الرياضة

رئيس الفيفا يصدم الجميع قبل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

صدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجميع اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض جمهورية مصر..

شادي عادل شادي عادل
فريق الأهلي
أخبار الرياضة

بعد خطف صدارة الدوري..تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في الموسم الحالي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك بعدما استغل تعثر غريمه التقليدي فريق الزمالك إثر خسارته على يد فريق المصري البورسعيدي..

شادي عادل شادي عادل
غوميز ضد السومة - الهلال ضد الأهلي
أخبار الرياضة

تشكيل الهلال والأهلي المتوقع في كلاسيكو الكرة السعودية اليوم

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الهلال، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس..

شادي عادل شادي عادل