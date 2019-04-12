قبل يوم واحد من مباراة صن داونز..الأهلي يكشف عدد التذاكر المتبقية للجماهير

كشف النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن عدد التذاكر المتبقية لجماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس عبر شاشة قناة “الأهلي” في برنامج “ملك وكتابة”، أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الإقبال الجماهيري كان كبيراً للغاية على كافة منافذ بيع التذاكر منذ صباح يوم الخميس وحتى نهايته.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار العميد محمد مرجان إلى أن النادي الأهلي قام بتوزيع 27 ألف و500 تذكرة حتى هذه اللحظة من أصل 30 ألف تذكرة قام بطباعتها من أجل المباراة، وذلك في ظرف يوم واحد فقط لا غير، على أن يتم الانتهاء من عملية توزيع باقي تذاكر المباراة منذ صباح اليوم الجمعة.

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وفي ختام تصريحاته شدد العميد محمد مرجان على أن جماهير النادي الأهلي مُطالبة بالتشجيع المثالي إضافة إلى الالتزام الكامل بالروح الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب ملعب برج العرب سوف يتم فتحها للجماهير في يوم المباراة أي غداً السبت منذ الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك من أجل تيسير استقبال جماهير النادي الأهلي.

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