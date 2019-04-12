موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة 12/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الأهلي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية.

وتأتي مباراة الهلال والأهلي ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والأهلي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المرتقبة القادمة في مساء اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف صدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت لمدة يوم واحد فقط على أقل تقدير.

ولا شك أن فريق الهلال لا يمر بفترة طيبة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، وذلك تحديداً منذ تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش في منصب المدير الفني لفريق الهلال، حيث تراجعت نتائج فريق الهلال على مستوى جميع المسابقات.

وهو الأمر الذي زاد من حجم القلق لدى جماهيره الغفيرة، وخاصة وأن حلم إنهاء العام الحالي برباعية تاريخية ربما لن يتحقق بعد الآن، علماً بأن المباراة الرئيسية التي تركت أثراً سلبياً للغاية في نفوس لاعبي فريق الهلال، كانت مباراة الكلاسيكو التي خسرها فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد غريمه التقليدي فريق النصر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الهلال قادم أيضاً قبل هذه المباراة من خسارة قارية وتحديداً في مسابقة دوري أبطال آسيا، عقب خسارته خارج أرضه على يد مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد.

وهي المؤشرات التي تؤكد بدورها على أن فريق الهلال يُعاني بشكل ملفت للغاية في الأسابيع الماضية، على أمل أن تأتي الاستفاقة في الوقت المناسب قبل فوات الآوان والبدء في تضييع الألقاب مع مرور الأيام القادمة من عمر الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل، لا يبدو فريق الأهلي في وضعية أفضل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة إلى فريق الهلال، وخاصة في ظل التغيير الفني أيضاً الذي حدث على مستوى فريق الأهلي في الأشهر القليلة الماضية، وذلك من خلال تعيين المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي في منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

وبكل تأكيد لا تزال حظوظ فريق الأهلي كبيرة من أجل المنافسة بكل قوة على 3 جبهات في الموسم الحالي، والتي تتمثل في كلاً من لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا، وأيضاً لقب كأس زايد للأندية الأبطال.

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