تشكيل الهلال والأهلي المتوقع في كلاسيكو الكرة السعودية اليوم

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الهلال، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة اليوم المرتقبة أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم المرتقبة أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / سانتوس / حسين عبد الغني.

خط الوسط: كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / نيكولاي ستانسيو / حسين المقهوي.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

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