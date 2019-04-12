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أخبار الرياضة

بعد خطف صدارة الدوري..تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في الموسم الحالي

شادي عادل شادي عادل
12 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك بعدما استغل تعثر غريمه التقليدي فريق الزمالك إثر خسارته على يد فريق المصري البورسعيدي.

حيث بات المارد الأحمر متصدراً في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة فقط لا غير، وذلك عن كلاً من فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في الترتيب وأيضاً فريق الزمالك صاحب المركز الثالث في الترتيب.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال فريق الأهلي لم يضمن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة وأنه ينتظره العديد من المباريات الصعبة في بقية أطوار الموسم الحالي.

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وإليكم الآن جميع المباريات المتبقية لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي:

  • فريق الأهلي / فريق بيراميدز.
  • فريق الأهلي / فريق المصري البورسعيدي.
  • فريق الأهلي / فريق الإسماعيلي.
  • فريق الأهلي / فريق النجوم.
  • فريق الأهلي / فريق إنبي.
  • فريق الأهلي / فريق طلائع الجيش.
  • فريق الأهلي / فريق سموحة.
  • فريق الأهلي / فريق المقاولون العرب.
  • فريق الأهلي / فريق الزمالك.

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