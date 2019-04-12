رئيس الفيفا يصدم الجميع قبل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

صدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجميع اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض جمهورية مصر العربية.

حيث كان من المقرر أن يحضر السويسري جياني إنفانتينو مراسم الحفل منذ البداية وحتى النهاية، إلا أنه فاجأ الجميع اليوم الجمعة من خلال اعتذاره عن الحضور لمراسم القرعة بسبب اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم المنعقدة حالياً في قارة أمريكا الجنوبية.

ومن جانبه أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن وصول رئيس الفيفا إلى العاصمة المصرية القاهرة كان محدداً في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، مما يعني بالتالي وصوله بعد نهاية مراسم القرعة، وبالتالي جاء القرار بعدم الحضور من الأساس إلى الأراضي المصرية بسبب ضيق الوقت.

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