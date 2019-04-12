الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك استعداداً لمباراته القادمة المنتظرة أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك بحضور جميع لاعبيه دون أي غيابات على الإطلاق باستثناء كلاً من الثنائي كريم نيدفيد إضافة إلى شريف إكرامي.

ويحتاج فريق الأهلي إلى معجزة تاريخية من أجل قلب الطاولة على فريق صن داونز، وخاصة بعد الخسارة الكارثية التي تعرض لها في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

Advertisements

إقرأ أيضاً: رئيس الفيفا يصدم الجميع قبل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019