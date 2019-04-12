قائمة برشلونة..غيابات بالجملة عن مباراة هويسكا وميسي في مقدمة الغائبين

كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق هويسكا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني العديد من الغيابات البارزة، وذلك من أجل منح بعض النجوم الراحة الكافية استعداداً لمباراة إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاءت قائمة برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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مارك أندري تير شتيغن / نيلسون سيميدو / توديبو / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / عثماني ديمبيلي / ياسبر سيليسن / مالكوم / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / كيفن برينس بواتينغ / أرتورو فيدال / صامويل أومتيتي / ريكي / أبيل.

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