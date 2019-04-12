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نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2019..مجموعة منتخب مصر والمنتخبات العربية

شادي عادل شادي عادل
12 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
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شهدت منطقة الصوت والضوء تحت سفح أهرامات الجيزة في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 إجراء مراسم قرعة النسخة القامة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهي النسخة التي تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

وفي هذا المقال سوف سوف نستعرض لكم أولاً جميع المنتخبات المشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً النتائج الكاملة التي أسفرت عنها مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا تحديداً في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2019، على أن تُقام المباراة النهائية للمسابقة في شهر يوليو الذي يليه مباشرة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وإليكم الآن أولاً جميع المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

  • المستوى الأولى: منتخب مصر / منتخب المغرب / منتخب تونس / منتخب الكاميرون / منتخب السنغال / منتخب نيجيريا.
  • المستوى الثاني: منتخب الجزائر / منتخب غانا / منتخب كوت ديفوار / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب مالي / منتخب غينيا.
  • المستوى الثالث: منتخب جنوب أفريقيا / منتخب بنين / منتخب أوغندا / منتخب موريتانيا / منتخب مدغشقر / منتخب كينيا.
  • المستوى الرابع: منتخب أنجولا / منتخب زيمبابوي / منتخب غينيا بيساو / منتخب ناميبيا / منتخب تنزانيا / منتخب بوروندي.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

  • المجموعة الأولى: منتخب مصر / منتخب زيمبابوي / منتخب أوغندا / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
  • المجموعة الثانية: منتخب بوروندي / منتخب مدغشقر / منتخب غينيا / منتخب نيجيريا.
  • المجموعة الثالثة: منتخب تنزانيا / منتخب كينيا / منتخب الجزائر / منتخب السنغال.
  • المجموعة الرابعة: منتخب ناميبيا / منتخب جنوب أفريقيا / منتخب كوت ديفوار / منتخب المغرب.
  • المجموعة الخامسة: منتخب أنجولا / منتخب موريتانيا / منتخب مالي / منتخب تونس.
  • المجموعة السادسة: منتخب غينيا بيساو / منتخب بنين / منتخب غانا / منتخب الكاميرون.

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