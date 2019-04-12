موعد مباراة مصر وزيمبابوي..المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2019

يترقب عشاق كرة القدم المصرية منذ اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 ضربة البداية للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم القرعة في مساء اليوم في منطقة الصوت والضوء تحت سفح أهرامات الجيزة.

وأسفرت قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا عن تواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى بصفته المستضيف، وذلك بجوار كلاً من منتخب زيمبابوي إضافة إلى منتخب أوغندا وأيضاً منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتُقام المباراة الافتتاحية للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي في يوم 21 يونيو 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

Advertisements

إقرأ أيضاً: نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2019..مجموعة مصر والمنتخبات العربية