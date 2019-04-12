وائل جمعة: مجموعة منتخب مصر في المتناول والصعوبة تبدأ مع دور ال16

قام الكابتن وائل جمعة نجم المنتخب الوطني المصري سابقاً بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على النتيجة التي أسفرت عنها مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم الجمعة عقب نهاية مراسم القرعة مباشرة، أكد الكابتن وائل جمعة أن المجموعة الأولى التي وقع فيها المنتخب المصري مع كلاً منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، هي مجموعة سهلة وفي متناول منتخب مصر.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن وائل جمعة على أن صعوبة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تكون بداية من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخبات العربية مُطالبة بالتحضير الجيد قبل انطلاقة البطولة.

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