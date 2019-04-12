مصر 365
أخبار الرياضة

مصر 365 يكشف لكم كيفية شراء تذكرة مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019

شادي عادل شادي عادل
12 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
مصر وزيمبابوي
مصر وزيمبابوي
Advertisements

بات الشعب المصري بأكمله في حالة ترقب لا مثيل لها على الإطلاق قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

ومن المؤكد أن كافة أطياف الشعب المصري تتسائل في الوقت الراهن عن كيفية شراء تذكرة من أجل حضور المباراة الافتتاحية للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا بين مصر وزيمبابوي، إضافة إلى كيفية شراء تذاكر بقية المباريات بشكل عام حتى نهاية البطولة في شهر يوليو 2019.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فإن تذاكر النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف يتم طرحها “أونلاين” عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

Advertisements

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر أبريل الحالي عن الدفعة الأولى من تذاكر النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، علماً بأن اللجنة المنظمة سبق وأن أكدت بأن أسعار التذاكر سوف تكون في متناول المواطن المصري البسيط.

وعقب قيام المواطنين بحجز التذاكر الخاصة بهم من على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف يقوم الأخير بفتح منافذ مخصصة من أجل تسليم التذاكر المحجوزة إلى أصحابها، على أن تتم هذه العملية قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا بوقت كافي.

كيفية شراء تذكرة مباراة مصر وزيمبابوي

  • أولاً: سوف يقوم المشجع الراغب في الحصول على تذكرة بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بحضور المباريات “يتم الكشف عنه قريباً”، ثم يقوم باختيار المباراة المرغوب فيها، ومن ثم الضغط على كلمة التأكيد لحجز تذكرة المباراة.
  • ثانياً: يجب على المشجع القيام بكتابة بعض البيانات الشخصية الخاصة به من أجل حصوله على الموافقة بشراء تذكرة المباراة، وذلك من خلال كتابة: اسم المشجع رباعي / الرقم القومي الخاص به في بطاقة تحصيل الشخصية / تاريخ الميلاد / العنوان المتواجد في البطاقة الشخصية / رقم المحمول.
  • ثالثاً: تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بطباعة التذكرة باسم المشجع بعدما يتم التأكد من صحة بياناته الشخصية تحت إشراف وزارة الداخلية.
  • رابعاً: يتجه المشجع إلى أقرب منفذ لتوزيع التذاكر “يتم الكشف عنه قريباً”، وذلك من أجل التأكد من رقم البطاقة الشخصية إضافة إلى دفع ثمن التذكرة.
  • خامساً: يتم طباعة صورة بطاقة الرقم القومي على خلفية التذكرة، ثم يستلم المشجع تذكرة غير قابلة للتزوير أو البيع في السوق السوداء.
  • سادساً: يتوجه المشجع إلى ملعب المباراة في الوقت المحدد لها، على أن يتم فحص صلاحية التذكرة بواسطة أجهزة الأمن قبل الدخول لملعب المباراة.

إقرأ أيضاً: وائل جمعة: مجموعة منتخب مصر في المتناول والصعوبة تبدأ مع دور ال16

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

حمد الله ضد المولد - النصر ضد الاتحاد
أخبار الرياضة

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي اليوم السبت 13/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والاتحاد، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد في كلاسيكو السعودية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع..

شادي عادل شادي عادل
فريق الأهلي
أخبار الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الإياب اليوم أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في..

شادي عادل شادي عادل
مباراة الأهلي وصن داونز
أخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 13/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع..

شادي عادل شادي عادل