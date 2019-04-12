مصر 365 يكشف لكم كيفية شراء تذكرة مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019

بات الشعب المصري بأكمله في حالة ترقب لا مثيل لها على الإطلاق قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

ومن المؤكد أن كافة أطياف الشعب المصري تتسائل في الوقت الراهن عن كيفية شراء تذكرة من أجل حضور المباراة الافتتاحية للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا بين مصر وزيمبابوي، إضافة إلى كيفية شراء تذاكر بقية المباريات بشكل عام حتى نهاية البطولة في شهر يوليو 2019.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فإن تذاكر النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف يتم طرحها “أونلاين” عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

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ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر أبريل الحالي عن الدفعة الأولى من تذاكر النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، علماً بأن اللجنة المنظمة سبق وأن أكدت بأن أسعار التذاكر سوف تكون في متناول المواطن المصري البسيط.

وعقب قيام المواطنين بحجز التذاكر الخاصة بهم من على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف يقوم الأخير بفتح منافذ مخصصة من أجل تسليم التذاكر المحجوزة إلى أصحابها، على أن تتم هذه العملية قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا بوقت كافي.

كيفية شراء تذكرة مباراة مصر وزيمبابوي

أولاً: سوف يقوم المشجع الراغب في الحصول على تذكرة بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بحضور المباريات “يتم الكشف عنه قريباً”، ثم يقوم باختيار المباراة المرغوب فيها، ومن ثم الضغط على كلمة التأكيد لحجز تذكرة المباراة.

ثانياً: يجب على المشجع القيام بكتابة بعض البيانات الشخصية الخاصة به من أجل حصوله على الموافقة بشراء تذكرة المباراة، وذلك من خلال كتابة: اسم المشجع رباعي / الرقم القومي الخاص به في بطاقة تحصيل الشخصية / تاريخ الميلاد / العنوان المتواجد في البطاقة الشخصية / رقم المحمول.

ثالثاً: تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بطباعة التذكرة باسم المشجع بعدما يتم التأكد من صحة بياناته الشخصية تحت إشراف وزارة الداخلية.

رابعاً: يتجه المشجع إلى أقرب منفذ لتوزيع التذاكر “يتم الكشف عنه قريباً”، وذلك من أجل التأكد من رقم البطاقة الشخصية إضافة إلى دفع ثمن التذكرة.

خامساً: يتم طباعة صورة بطاقة الرقم القومي على خلفية التذكرة، ثم يستلم المشجع تذكرة غير قابلة للتزوير أو البيع في السوق السوداء.

سادساً: يتوجه المشجع إلى ملعب المباراة في الوقت المحدد لها، على أن يتم فحص صلاحية التذكرة بواسطة أجهزة الأمن قبل الدخول لملعب المباراة.

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