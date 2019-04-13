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فيديو..تعرف على كيفية مشاهدة كأس أمم أفريقيا مجاناً عبر البث الأرضي

شادي عادل شادي عادل
13 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
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كشفت الهيئة الوطنية للإعلام في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 عن كيفية مشاهدة الشعب المصري لمباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا بشكل مجاني عبر البث الأرضي.

حيث أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن ذلك سوف يتم عن طريق استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك من خلال ريسيفرات خاصة سوف يتم الانتهاء من تجهيزها قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وفي السياق ذاته، أكد فؤاد الفقي نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية الإعلام من خلال تصريحات له يوم أمس الجمعة، أن الأجهزة الخاصة باستقبال البث الرقمي لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً سوف تكون متاحة للشعب المصري قبل وقت كافي من انطلاقة البطولة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، شدد فؤاد الفقي على أن أسعار هذه الأجهزة سوف تكون في متناول جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، وذلك حتى يتمكن الجميع من مشاهدة كل مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتُدرك الهيئة الوطنية للإعلام مدى أهمية هذه الخطوة، وخاصة في ظل التكاليف الباهظة التي تخصصها شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية في مثل هذه المناسبات، مما سوف يكون عائقاً أمام عدد كبير من أبناء الشعب المصري لمتابعة مباريات البطولة بالرغم من كونها على أرضه.

كيفية مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً عبر البث الأرضي

ومن جانبها قامت الهيئة الوطنية للإعلام بنشر فيديو خاص من أجل شرح كافة الطرق من أجل استقبال البث الرقمي على جميع أنواع شاشات التليفزيون.

ويُمكنكم متابعة الفيديو من خلال الرابط التالي: كيفية مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً عبر البث الأرضي

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