موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 13/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وصن داونز قبل هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، سوف تكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة في مساء اليوم السبت أمام ضيفه فريق صن داونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق المعجزة التاريخية من خلال قلب الطاولة على ضيفه وضمان بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

حيث يحتاج المارد الأحمر لتسجيل ستة أهداف مقابل لا شيء، حتى يتمكن من تعويض خسارته في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، علماً بأن تسجيل فريق صن داونز لهدف وحيد فقط سوف يضمن مباشرة إقصاء فريق الأهلي حتى بعد تسجيله للسداسية.

ويعلم فريق الأهلي جيداً أن مهمته سوف تكون شبه مستحيلة، ولكن وفي الوقت ذاته سوف يسعى المارد الأحمر لتقديم مباراة مثالية من كافة النواحي من أجل مصالحة جماهير القلعة الحمراء أولاً، إضافة إلى رد الاعتبار بعد كارثة مباراة الذهاب.

وبكل تأكيد سوف تُساعد جماهير القلعة الحمراء كثيراً فريقهُا في مباراة الليلة، وخاصة بعد الإقبال الجماهيري الغفير من أجل حجز تذاكر المباراة، مما سوف يضع ضغطاً هائلاً على لاعبي فريق صن داونز طوال دقائق المباراة.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم منتشياً بالتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول مرة تقريباً في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي سوف يُعطيه المزيد من الدوافع من أجل تحقيق المعجزة أمام فريق صن داونز.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق صن داونز مستعداً بكل قوته من أجل خوض مباراة الإياب أمام فريق الأهلي، وذلك على الرغم من فوزه العريض في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المؤكد أن فريق صن داونز يُدرك أن تأهله للمربع الذهبي سوف يكون مضموناً، وذلك في حالة دخل المباراة بنفس الروح القتالية التي خاض بها مباراة الذهاب.

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