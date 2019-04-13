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تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الإياب اليوم أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

شادي عادل شادي عادل
13 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق صن داونز:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.
  • خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.
  • خط الهجوم: مروان محسن.
  • المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وكان فريق الأهلي قد تعرض إلى خسارة تاريخية في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل لا شيء على أرض دولة جنوب أفريقيا، مما يجعل المارد الأحمر على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 13/4/2019 والقنوات الناقلة

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