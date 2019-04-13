موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي اليوم السبت 13/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والاتحاد، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد في كلاسيكو السعودية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو السعودية، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي الاتحاد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والاتحاد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والاتحاد قبل هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة النصر والاتحاد

موعد مباراة النصر والاتحاد، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 في كلاسيكو السعودية على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والاتحاد تحديداً في تمام الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والاتحاد، سوف تكون مباراة النصر والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والاتحاد

موعد مباراة النصر والاتحاد، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة في مساء اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق وبفارق نقطة عن مُلاحقه الوحيد وهو فريق الهلال.

وكانت صدارة الترتيب قد ضاعت بشكل مؤقت من فريق النصر، وذلك عقب فوز فريق الهلال في مباراة القمة يوم أمس الجمعة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبكل تأكيد يمر فريق النصر في الوقت الراهن بأفضل فترة له على الإطلاق منذ مطلع الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن العالمي لا يحتاج سوى الفوز في جميع مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حتى يضمن التتويج باللقب دون النظر تماماً إلى نتائج غريمه التقليدي فريق الهلال.

أما على الجانب المقابل، يبدو التحسن ملحوظاً بشكل واضح للغاية على نتائج فريق الاتحاد في الآونة الأخيرة، ولعل ما ساهم في ذلك هو عودة المدرب التشيلي خوسيه لويس سيرا من جديد لكي يتولى منصب المدير الفني لفريق الاتحاد.

وباتت أهداف فريق الاتحاد واضحة للجميع في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، حيث يبقى الهدف الرئيسي هو ضمان البقاء في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، بعد أن كان العميد مهدداً بالهبوط في معظم أوقات الموسم الحالي، إضافة إلى محاولة التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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