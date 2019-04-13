تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في مباراة كلاسيكو السعودية اليوم

يشهد ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه فريق الاتحاد في كلاسيكو السعودية، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والاتحاد تحديداً في تمام الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة النصر والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة كلاسيكو السعودية اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس دوس سانتوس / عبدالله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد في مباراة كلاسيكو السعودية اليوم أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / رومارينيو / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد.

خط الهجوم: ألكسندر.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

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