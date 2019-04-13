كريستيان جروس يكشف عن قائمة الزمالك استعداداً لمباراة حسنية أغادير

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتُقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير في مساء يوم غداً الأحد على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / عبد الله جمعة / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمد عنتر.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

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