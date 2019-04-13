وليد أزارو يقود تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام صن داونز

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق صن داونز في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وصن داونز في مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق صن داونز بخماسية نظيفة.

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وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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