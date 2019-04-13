مصر 365
أخبار الرياضة

الشوط الأول..صن داونز ينجح في الصمود والأهلي يقترب من الخروج

شادي عادل شادي عادل
13 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز، والتي تجمع بينهما حالياً على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وباتت مهمة فريق الأهلي مستحيلة من أجل قلب الطاولة على فريق صن داونز وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأنه في حاجة للفوز بسداسية نظيفة من أجل تحقيق هدفه.

وسنحت أمام فريق الأهلي العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الأول، إلا أن غياب التركيز في بعض الفرص، إضافة إلى تألق حارس مرمى فريق صن داونز كان عائقاً أمام المارد الأحمر من أجل التقدم بهدف وحيد على أقل تقدير في النتيجة.

Advertisements

إقرأ أيضاً: وليد أزارو يقود تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام صن داونز

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

صلاح ضد هازارد - ليفربول ضد تشيلسي
أخبار الرياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 14/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسيِ، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في..

شادي عادل شادي عادل
تركي آل الشيخ
أخبار الرياضة

رد فعل غريب من تركي آل الشيخ بعد إقصاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على إقصاء فريق الأهلي، والذي جاء على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي من الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا..

شادي عادل شادي عادل
هيثم فاروق - محمود الخطيب
أخبار الرياضة

ماذا طلب هيثم فاروق من الخطيب بعد إقصاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا ؟!

حرص الكابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك سابقاً على توجيه رسالة في غاية الأهمية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك عقب إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع..

شادي عادل شادي عادل