الشوط الأول..صن داونز ينجح في الصمود والأهلي يقترب من الخروج

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز، والتي تجمع بينهما حالياً على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وباتت مهمة فريق الأهلي مستحيلة من أجل قلب الطاولة على فريق صن داونز وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأنه في حاجة للفوز بسداسية نظيفة من أجل تحقيق هدفه.

وسنحت أمام فريق الأهلي العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الأول، إلا أن غياب التركيز في بعض الفرص، إضافة إلى تألق حارس مرمى فريق صن داونز كان عائقاً أمام المارد الأحمر من أجل التقدم بهدف وحيد على أقل تقدير في النتيجة.

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