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الأهلي يُقصى رسمياً من دوري أبطال أفريقيا رغم فوزه إياباً على صن داونز بهدف وحيد

شادي عادل شادي عادل
13 أبريل، 2019
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
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ضمن فريق الأهلي إقصائه بشكل رسمي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، رغم فوزه على حساب ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة النجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثامنة والستين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً على الإطلاق في ظل حاجة المارد الأحمر لستة أهداف من أجل التأهل.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م، وبذلك ضمن فريق صن داونز تأهله إلى الدور نصف النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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ومن جانبه واصل فريق الأهلي فشله في الصعود على منصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام السادس على التوالي، حيث غاب اللقب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حينما فاز به للمرة الثامنة.

إقرأ أيضاً: الشوط الأول..صن داونز ينجح في الصمود والأهلي يقترب من الخروج

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