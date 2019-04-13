ماذا طلب هيثم فاروق من الخطيب بعد إقصاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا ؟!

حرص الكابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك سابقاً على توجيه رسالة في غاية الأهمية في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك عقب إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم السبت عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، أكد الكابتن هيثم فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي الماضي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن هيثم فاروق على أن هذه الصفقات ليس لديها أي خبرة على الإطلاق على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعكس ما هو عليه الحال تماماً على المستوى المحلي.

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وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن هيثم فاروق إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي يجب عليه أن يتخلص من بعض اللاعبين الكوادر من صفوف فريق الأهلي، وخاصة في ظل تقدم أعمارهم السنية مما يجعلهم بمثابة العبء على المارد الأحمر.

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