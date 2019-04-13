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أخبار الرياضة

رد فعل غريب من تركي آل الشيخ بعد إقصاء الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

شادي عادل شادي عادل
13 أبريل، 2019
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في مساء اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 على إقصاء فريق الأهلي، والذي جاء على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي من الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ أولاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “هارد لك، قدر الله وماشاء فعل”، وذلك عقب نهاية المباراة مباشرة بلحظات قليلة.

ولكن المستشار تركي آل الشيخ لم يكتفِ بذلك وحسب، بل تحدث أيضاً عن المباراة القادمة بين الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكتب التالي: “الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر، لا يُفرط بالمركز الأول، طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، أتوقع أن يكون عبد الله السعيد هو أسوأ لاعب في المباراة”.

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