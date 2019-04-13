موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 14/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسيِ، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وتشيلسي قبل هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسيِ، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، سوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

وبكل تأكيد يعلم فريق ليفربول جيداً أن هذه المباراة سوف تكون حاسمة للغاية في مساره المحلي في الموسم الحالي، وخاصة وأنها تُعتبر آخر مباراة كبيرة لفريق الريدز من ضمن المباريات المتبقية له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق ليفربول أيضاً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، بل ستكون في غاية التعقيد في ظل المستويات الجيدة التي عاد فريق تشيلسي لتقديمها في الأسابيع الماضية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولعل ما يُزيد أكثر من صعوبة مهمة فريق ليفربول، أن فريق تشيلسي سوف يبحث أيضاً بدوره عن النقاط الثلاث من هذه المباراة، وذلك على الرغم من عدم صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يُصارع من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبقى الأمر المؤكد أن نتيجة التعادل في هذه المباراة لن تخدم تماماً أي من الفريقين بعكس ما سيكون عليه الوضع مع المنافسين، مما يعني بالتالي أن كل فريق سوف يبحث منذ الوهلة الأولى في المباراة عن تسجيل الأهداف حتى يتمكن من الفوز في نهاية المطاف.

ولا شك أن كل العيون سوف تكون مسلطة على نجمين بشكل خاص للغاية في هذه المباراة، وهما كلاً من النجم المصري محمد صلاح من جانب فريق ليفربول، إضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد من جانب فريق تشيلسي.

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