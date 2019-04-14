القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسيِ اليوم الأحد 14/4/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح، وأيضاً عشاق نادي تشيلسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول إضافة إلى كل عاشق لنادي تشيلسي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

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وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق نادي تشيلسي متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق نادي تشيلسي، وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، وذلك بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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