تشكيل ليفربول وتشيلسي المتوقع بمشاركة “محمد صلاح” في مباراة اليوم

يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

Advertisements

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / بيدرو رودريغيز.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الاحد 14/4/2019 بمشاركة “محمد صلاح”