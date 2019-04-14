موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير في كأس الكونفدرالية اليوم الاحد 14/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق حسنية أكادير المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق مباريات الديربيات العربية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وحسنية أكادير قبل هذه المباراة المرتقبة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق حسنية أكادير المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أكادير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، سوف تكون مباراة الزمالك وحسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الزمالك وحسنية أكادير

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة في مساء اليوم أمام ضيفه فريق حسنية أكادير في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الزمالك لا يعيش أفضل أيامه في الفترة الحالية من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعدما فقد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لا يزال يثق في قدرة الفارس الأبيض على الظفر بالألقاب مع نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق يُنافس بكل قوة على 3 جبهات قبل أشهر قليلة فقط من نهاية الموسم.

وبكل تأكيد سوف يُساهم تأهل فريق الزمالك اليوم في عودة الروح من جديد سواء لجميع لاعبي فريق الزمالك أو خاصة لجماهير القلعة البيضاء، علماً بأن فريق الزمالك بات الآن هو ممثل كرة القدم المصرية الوحيد في المسابقات الإفريقية للأندية بعد إقصاء فريق الأهلي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق حسنية أكادير عازماً على إحداث المفاجأة من خلال إقصاء فريق الزمالك، وذلك على الرغم من الحضور الجماهيري المرتقب من طرف نادي الزمالك في مباراة اليوم على ملعب الجيش المصري.

ويعلم فريق حسنية أكادير جيداً أن حظوظه لا تزال وافرة بقوة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي من عمر المسابقة، وخاصة وأن تعادله السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب على أرضه، سوف يجعله في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو الاكتفاء فقط بالتعادل الإيجابي بأي نتيجة من أجل التأهل.

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