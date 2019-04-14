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تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الإياب اليوم أمام حسنية أكادير بكأس الكونفدرالية

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يشهد ملعب الجيش المصري في محافظة السويس في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق حسنية أكادير المغربي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أكادير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الزمالك وحسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حسنية أكادير:

  • حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
  • خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.
  • خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.
  • خط الهجوم: خالد بوطيب.
  • المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ويحتاج فريق الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك بعدما عاد بالتعادل السلبي بدون أهداف من خارج أرضه في مباراة الذهاب.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير في كأس الكونفدرالية اليوم الاحد 14/4/2019 والقنوات الناقلة

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