بعد الإقصاء من دوري الأبطال..الأهلي يُرسل نجميه إلى ألمانيا من أجل العلاج

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دولة ألمانيا، وذلك من أجل تلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت بكلاً منهما في الآونة الأخيرة.

حيث توجه كلاً من النجم وليد سليمان إضافة إلى المدافع سعد الدين سمير في صباح اليوم الأحد إلى دولة ألمانيا، وذلك رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من أجل متابعة الحالة الصحية لكلاً من النجمين في الأيام القادمة.

وتعافى النجم وليد سليمان بالكامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة، إلا أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يرغب أولاً في الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب من أجل المشاركة من جديد في المباريات، حتى لا يتعرض للإصابة مجدداً مثلما حدث قبل أشهر قليلة من الآن.

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وفي السياق ذاته، سوف يبدأ المدافع سعد الدين سمير رحلته العلاجية في دولة ألمانيا، وذلك بعد أن تعرض إلى جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، إضافة إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر كاملة أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان فريق الأهلي قد عاش في مساء يوم أمس السبت على وقع أجواء حزينة للغاية، وذلك عقب إقصائه بشكل رسمي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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