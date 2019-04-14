مصر 365
أخبار الرياضة

بعد الإقصاء من دوري الأبطال..الأهلي يُرسل نجميه إلى ألمانيا من أجل العلاج

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
Advertisements

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دولة ألمانيا، وذلك من أجل تلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت بكلاً منهما في الآونة الأخيرة.

حيث توجه كلاً من النجم وليد سليمان إضافة إلى المدافع سعد الدين سمير في صباح اليوم الأحد إلى دولة ألمانيا، وذلك رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من أجل متابعة الحالة الصحية لكلاً من النجمين في الأيام القادمة.

وتعافى النجم وليد سليمان بالكامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة، إلا أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يرغب أولاً في الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب من أجل المشاركة من جديد في المباريات، حتى لا يتعرض للإصابة مجدداً مثلما حدث قبل أشهر قليلة من الآن.

Advertisements

وفي السياق ذاته، سوف يبدأ المدافع سعد الدين سمير رحلته العلاجية في دولة ألمانيا، وذلك بعد أن تعرض إلى جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، إضافة إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر كاملة أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان فريق الأهلي قد عاش في مساء يوم أمس السبت على وقع أجواء حزينة للغاية، وذلك عقب إقصائه بشكل رسمي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضاً: تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الإياب اليوم أمام حسنية أكادير بكأس الكونفدرالية

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

محمد صلاح
أخبار الرياضة

مباراة ليفربول وتشيلسي..محمد صلاح يُسجل هدف خرافي ويقود فريقه للصدارة مؤقتاً

حقق فريق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة..

شادي عادل شادي عادل
مباراة ليفربول وتشيلسي
أخبار الرياضة

مباراة ليفربول وتشيلسي..التعادل السلبي يحكم الشوط الأول ومستوى مميز من “محمد صلاح”

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي منذ قليل على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين حالياً على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في إطار مسابقة الدوري..

شادي عادل شادي عادل
محمد صلاح
أخبار الرياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام تشيلسي

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُقام مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء..

شادي عادل شادي عادل