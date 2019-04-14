مصر 365
أخبار الرياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام تشيلسي

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك تحديداً بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ليفربول:

  • حراسة المرمى: كيبا.
  • خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / إيمرسون.
  • خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روبن لوفتوس تشيك.
  • خط الهجوم: هودسون أودوي / ويليان / إيدين هازارد.
  • المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إقرأ أيضاً: بعد الإقصاء من دوري الأبطال..الأهلي يُرسل نجميه إلى ألمانيا من أجل العلاج

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

محمد صلاح
أخبار الرياضة

مباراة ليفربول وتشيلسي..محمد صلاح يُسجل هدف خرافي ويقود فريقه للصدارة مؤقتاً

حقق فريق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة..

شادي عادل شادي عادل
مباراة ليفربول وتشيلسي
أخبار الرياضة

مباراة ليفربول وتشيلسي..التعادل السلبي يحكم الشوط الأول ومستوى مميز من “محمد صلاح”

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي منذ قليل على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين حالياً على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في إطار مسابقة الدوري..

شادي عادل شادي عادل
شعار النادي الأهلي
أخبار الرياضة

بعد الإقصاء من دوري الأبطال..الأهلي يُرسل نجميه إلى ألمانيا من أجل العلاج

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دولة ألمانيا، وذلك من أجل تلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت بكلاً منهما في الآونة..

شادي عادل شادي عادل