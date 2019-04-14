محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام تشيلسي

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك تحديداً بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روبن لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: هودسون أودوي / ويليان / إيدين هازارد.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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