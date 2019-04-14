مباراة ليفربول وتشيلسي..التعادل السلبي يحكم الشوط الأول ومستوى مميز من “محمد صلاح”

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي منذ قليل على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين حالياً على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن فريق ليفربول تماماً من اختراق الخطوط الخلفية لفريق تشيلسي إلا في مناسبات قليلة فقط لا غير، وحينها وجد فريق ليفربول أمامه إما حارس المرمى الإسباني كيبا الذي كان متيقظاً في جميع الكرات التي وصلت على مرماه.

ومن جانبه قدم النجم المصري محمد صلاح مستوى مميزاً للغاية في الشوط الأول، إلا أنه فشل في ترجمة ذلك إلى أهداف في ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة عليه من جانب لاعبي فريق تشيلسي في كل مكان على أرض الملعب.

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أما فريق تشيلسي ظهر عليه بشكل واضح القدرة على تحمل الضغط الهجومي من لاعبي فريق ليفربول، مع اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة النجم البلجيكي إيدين هازارد إضافة إلى النجم البرازيلي ويليان.

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