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مباراة ليفربول وتشيلسي..محمد صلاح يُسجل هدف خرافي ويقود فريقه للصدارة مؤقتاً

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
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محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق فريق ليفربول فوزاً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الحادية والخمسين، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفاً خرافياً إثر تسديدة صاروخية من على بُعد 25 ياردة عن مرمى فريق تشيلسي في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 85 نقطة ارتقى بها من جديد إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

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حيث لا يزال فريق مانشستر سيتي لديه أفضلية الفوز باللقب بسبب مباراته المؤجلة مع جاره فريق مانشستر يونايتد، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب.

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