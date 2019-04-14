مباراة الزمالك وحسنية أكادير..التعادل يفرض نفسه على الشوط الأول وإصابة فرجاني ساسي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحسنية أكادير منذ قليل على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وقدم فريق الزمالك شوطاً مميزاً نوعاً ما من الناحية الهجومية، إلا أن فريق حسنية أكادير قدم بدوره أدائاً دفاعياً أكثر من رائعاً، مما حرم فريق الزمالك من تشكيل الخطورة على مرمى ضيفه.

وتلقى فريق الزمالك صدمة قوية للغاية في الشوط الأول من المباراة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم التونسي فرجاني ساسي، مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على فريق الزمالك سواء في المباراة الحالية أو حتى في المباريات القادمة.

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