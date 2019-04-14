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مباراة الزمالك وحسنية أكادير..بهدف إبراهيم حسن الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
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تأهل فريق الزمالك رسمياً إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق حسنية أكادير المغربي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في المباراة اللاعب إبراهيم حسن في الدقيقة التاسعة والأربعين، علماً بأن ذلك الهدف كان كافياً لتأهل فريق الزمالك بعد تعادله السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب خارج أرضه.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م، وبذلك ينتظر فريق الزمالك في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

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