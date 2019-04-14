موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال الاثنين 15/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات الكرة السعودية في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والأهلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق الأهلي السعودي في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 في واحدة من كلاسيكيات الكرة السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق الأهلي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الهلال يمتلك أفضلية كبيرة للغاية على حساب نظيره فريق الأهلي، وخاصة بعدما تمكن الزعيم من الفوز في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدف وحيد مقابل لا شيء، مما جعله قريباً للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق النجم الساحلي التونسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الهلال يمتلك أفضلية بشكل عام على فريق الأهلي في الموسم الحالي بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الهلال في جميع المباريات الثلاثة التي جمعت بينه وبين فريق الأهلي في كافة المسابقات في الموسم الحالي.

وكان آخر هذه الانتصارات في ختام الأسبوع الماضي، وحينها فاز الزعيم بهدف وحيد أيضاً مقابل لا شيء، ولكن على ملعب الجوهرة في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مما ساهم في عودة فريق الهلال للتربع من جديد على عرش صدارة جدول الترتيب.

أما على الجانب المقابل، يبدو أن فريق الأهلي سوف يلعب جميع أوراقه في هذه المباراة من أجل إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وخاصة وأن فوزه في هذه المباراة سوف يضمن له خوض مباراة نهائية على أقل تقدير في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق الأهلي سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن ضيفه فريق الهلال عاد من جديد للمسار الصحيح بعد فترة الشك التي عاشها فيها في الآونة الأخيرة على مستوى جميع المسابقات.

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