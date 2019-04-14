خاص..عودة خالد جلال رسمياً إلى الجهاز الفني للزمالك بأمر مرتضى منصور

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أمر بعودة الكابتن خالد جلال من جديد إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك بداية من المرحلة القادمة.

حيث أشار المصدر إلى أن المستشار مرتضى منصور قرر تعيين الكابتن خالد جلال في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن يتم منحه الصلاحيات الفنية من أجل مساعدة المدير الفني السويسري كريستيان جروس في عمله.

ومن جانبه قام نادي الزمالك بنشر بيان عبر موقعه الرسمي منذ قليل، والذي أكد فيه تعيين الكابتن خالد جلال في منصب المدرب العام، وذلك من أجل إضافة عنصر يمتلك خبرة فنية كبيرة مثل الكابتن خالد جلال، حتى يستفيد منه فريق الزمالك في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

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