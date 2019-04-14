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أخبار الرياضة

بعد خبر تعيين خالد جلال..الموقع الرسمي للزمالك يحذف الخبر ويتوقف عن العمل

شادي عادل شادي عادل
14 أبريل، 2019
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خالد جلال
خالد جلال
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بات الوسط الرياضي المصري بأكمله وخاصة جماهير نادي الزمالك في حالة حيرة كبيرة، وذلك بعد خبر تعيين الكابتن خالد جلال في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019.

ولكن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عاد بعدها بدقائق قليلة لتعديل الخبر، وذلك من خلال الإبقاء على نفس العنوان بتعيين الكابتن خالد جلال في منصب المدرب العام، إلا أنه قام بتغيير محتوى الخبر من خلال حديثه عن صرف مكافآت مادية لجميع لاعبي فريق الزمالك بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الموقع الرسمي لنادي الزمالك قام بحذف الخبر نهائياً بعدها بقليل، ثم توقف الموقع الرسمي لنادي الزمالك بشكل مفاجئ عن العمل.

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