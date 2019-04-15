موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس في الدوري الإسبانيِ اليوم الاثنين 15/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وليغانيِس قبل هذه المباراة الهامة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

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موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، سوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وليغانيِس

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيِس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة في مساء اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة سعيه لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وبكل تأكيد انتهى موسم الفريق الملكي تماماً من كافة النواحي، حيث لم يعد الفريق يُنافس على أي لقب على الإطلاق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه أيضاً قد ضمن مقعده تقريباً بنسبة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك في ظل اتساع الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع الذي يتغير بشكل أسبوعي، نظراً للمنافسة الشرسة بين أكثر من 5 أندية من أجل الظفر بالمقعد الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، تُعتر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق ريال مدريد وخاصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يسعى بدوره لإعادة بناء الفريق الملكي من جديد قبل انطلاقة الموسم القادم.

ومن جانبه كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد قد كشف في مساء يوم أمس الأحد عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق ليغانيس، حيث جاءت قائمة الفريق الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا.

خط الوسط: لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

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