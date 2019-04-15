تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ليغانيس بالدوري الإسباني

تشهد العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليغانيس ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويفتقد الفريق الملكي في مباراة اليوم لبعض نجومه الهامة بسبب الإصابة، حيث يغيب عن صفوف فريق ريال مدريد كلاً من: القائد الإسباني سيرجيو راموس / حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا / متوسط الميدان الألماني توني كروس / الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، علماً بأن عودة كلاً منهم للملاعب سوف تكون انطلاقاً من الأسبوع المقبل تقريباً.

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