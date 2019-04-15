يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في مطلع الأسبوع الحالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً نتائج الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وإليكم الآن أولاً نتائج الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م:

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فريق صن داونز الجنوب أفريقي 0/5 فريق الأهلي، ذهاب.

فريق شباب قسنطينة الجزائري 3/2 فريق الترجي الرياضي التونسي، ذهاب.

فريق حوريا كوناكري الغيني 0/0 فريق الوداد البيضاوي المغربي، ذهاب.

فريق سيمبا التنزاني 0/0 فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذهاب.

فريق الأهلي 0/1 فريق صن داونز، إياب.

فريق الترجي الرياضي 1/3 فريق شباب قسنطينة، إياب.

فريق الوداد البيضاوي 0/5 فريق حوريا كوناكري، إياب.

فريق مازيمبي 1/4 فريق سيمبا، إياب.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي / فريق صن داونز، الجمعة 26 أبريل 2019، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، مباراة الذهاب.

فريق الترجي الرياضي / فريق مازيمبي، السبت 27 أبريل 2019، ملعب رادس على أرض دولة تونس، مباراة الذهاب.

فريق صن داونز / فريق الوداد البيضاوي، الجمعة 3 مايو 2019، مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، مباراة الإياب.

فريق مازيمبي / فريق الترجي الرياضي، السبت 4 مايو 2019، ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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