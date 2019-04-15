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تشكيل الأهلي والهلال المتوقع في مباراة اليوم بكأس زايد للأندية الأبطال

شادي عادل شادي عادل
15 أبريل، 2019
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غوميز ضد السومة - الهلال ضد الأهلي
غوميز ضد السومة - الهلال ضد الأهلي
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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الهلال، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال تحديداً في تمام الساعة 19:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:25 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق الهلال:

  • حراسة المرمى: محمد العويس.
  • خط الدفاع: سعيد المولد / سانتوس / باولو دياز / محمد عبد الشافي.
  • خط الوسط: كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / نيكولاي ستانسيو / حسين المقهوي.
  • خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.
  • المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي:

  • حراسة المرمى: علي الحبسي.
  • خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.
  • خط الوسط: محمد كنو / ديجينيك / أندري كاريو / كارلوس إدواردو.
  • خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.
  • المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

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