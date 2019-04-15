رسالة هامة من فرجاني ساسي لجماهير الزمالك بعد إصابته أمام حسنية أكادير

حرص النجم التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة هامة للغاية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 14 أبريل 2019، وذلك لجماهير القلعة البيضاء بعد نجاح الفريق في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

حيث قام النجم التونسي فرجاني ساسي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “ألف مبروك على التأهل، اللاعبين رجال علطول، وشكراً لجمهورنا العظيم سبب الفوز”.

كما أضاف أيضاً: “قدر الله وماشاء فعل على الإصابة، وإن شاء الله أرجع قريب، ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادي الزمالك والمنتخب، الحمد لله ومبروك الصعود، شكراً لدعمكم واهتمامكم”.

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وكان فريق الزمالك قد تغلب في مساء يوم أمس الأحد على حساب ضيفه فريق حسنية أكادير المغربي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وشهد الشوط الأول من المباراة تعرض النجم التونسي فرجاني ساسي إلى إصابة قوية، مما أجبره على عدم استكمال المباراة، علماً بأن غياب النجم التونسي عن الملاعب سوف يكون لمدة 40 يوماً كحد أقصى، على أن يعود بعدها بشكل طبيعي لاستكمال مشواره سواء مع فريق الزمالك أو خاصة مع منتخب تونس في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

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