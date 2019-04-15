موعد مباريات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر..جدول المباريات الكامل للبطولة

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم القرعة منذ أيام قليلة على أرض جمهورية مصر العربية باعتبارها البلد المضيف للنسخة القادمة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم القرعة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وإليكم الآن أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

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المجموعة الأولى: منتخب مصر / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب زيمبابوي / منتخب أوغندا، تُقام مباريات المجموعة على ملعب القاهرة الدولي.

المجموعة الثانية: منتخب نيجيريا / منتخب غينيا / منتخب مدغشقر / منتخب بوروندي، تُقام مباريات المجموعة على ملعب الإسكندرية.

المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر / منتخب السنغال / منتخب كينيا / منتخب تنزانيا، تُقام مباريات المجموعة على ملعب الدفاع الجوي.

المجموعة الرابعة: منتخب المغرب / منتخب كوت ديفوار / منتخب جنوب أفريقيا / منتخب ناميبيا، تُقام مباريات المجموعة على ملعب السلام.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس / منتخب أنجولا / منتخب موريتانيا / منتخب مالي، تُقام مباريات المجموعة على ملعب السويس.

المجموعة السادسة: منتخب الكاميرون / منتخب غانا / منتخب بنين / منتخب غينيا بيساو، تُقام مباريات المجموعة على ملعب الإسماعيلية.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات:

منتخب مصر / منتخب زيمبابوي، الجمعة 21 يونيو 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب أوغندا، السبت 22 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب نيجيريا / منتخب بوروندي، الساعة السابعة مساءً.

منتخب غينيا / منتخب مدغشقر، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب المغرب / منتخب ناميبيا، الأحد 23 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السنغال / منتخب تنزانيا، الساعة السابعة مساءً.

منتخب الجزائر / منتخب كينيا، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب كوت ديفوار / منتخب جنوب أفريقيا، الإثنين 24 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب تونس / منتخب أنجولا، الساعة السابعة مساءً.

منتخب مالي / منتخب موريتانيا، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب الكاميرون / منتخب غينيا بيساو، الثلاثاء 25 يونيو 2019، الساعة السابعة مساءً.

منتخب غانا / منتخب بنين، الساعة العاشرة مساءً.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات:

منتخب نيجيريا / منتخب غينيا، الأربعاء 26 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب أوغندا / منتخب زيمبابوي، الساعة السابعة مساءً.

منتخب مصر / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب مدغشقر / منتخب بوروندي، الخميس 27 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السنغال / منتخب الجزائر، الساعة السابعة مساءً.

منتخب كينيا / منتخب تنزانيا، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب تونس / منتخب مالي، الجمعة 28 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب المغرب / منتخب كوت ديفوار، الساعة السابعة مساءً.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب ناميبيا، الساعة العاشرة مساءً.

منتخب موريتانيا / منتخب أنجولا، السبت 29 يونيو 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب الكاميرون / منتخب غانا، الساعة السابعة مساءً.

منتخب بنين / منتخب غينيا بيساو، الساعة العاشرة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات:

منتخب مدغشقر / منتخب نيجيريا، الأحد 30 يونيو 2019، الساعة السادسة مساءً.

منتخب بوروندي / منتخب غينيا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب مصر / منتخب أوغندا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب زيمبابوي، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب المغرب، الإثنين 1 يوليو 2019، الساعة السادسة مساءً.

منتخب كوت ديفوار / منتخب ناميبيا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب كينيا / منتخب السنغال، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب تنزانيا / منتخب الجزائر، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب بنين / منتخب الكاميرون، الثلاثاء 2 يوليو 2019، الساعة السادسة مساءً.

منتخب غينيا بيساو / منتخب غانا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب موريتانيا / منتخب تونس، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب أنجولا / منتخب مالي، الساعة التاسعة مساءً.

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