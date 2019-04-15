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قبل مباراة بيراميدز..الأهلي يطمئن على نجميه اليوم بفحص طبي

شادي عادل شادي عادل
15 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 خضوع اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفحص طبي، وذلك من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لكلاً منهما قبل المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار موقع النادي الأهلي إلى أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي يرغب في معرفة موقف كلاً من الثنائي أحمد الشيخ إضافة إلى إسلام محارب، وذلك بخصوص مدى جاهزيتهما قبل مباراة بيراميدز.

وأضاف موقع النادي الأهلي أيضاً أن كلاً من الثنائي سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاقة المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم، حتى يتم حسم موقف كلاً منهما بخصوص العودة من جديد لقائمة المارد الأحمر في المباريات القادمة.

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كان اللاعب إسلام محارب قد شعر في الآونة الأخيرة ببعض الألم في منطقة الحوض، فيما تعرض اللاعب أحمد الشيخ إلى الإصابة في الركبة، مما جعل كلاً من الثنائي يبتعد عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية.

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