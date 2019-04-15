موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 16/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف من عمر المسابقة.

وكان فريق برشلونة قد وضع قدمه في المربع الذهبي، عقب فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد.

وبكل تأكيد يبقى فريق برشلونة هو المرشح الأقوى للعبور، وخاصة في ظل جاهزية كل نجومه قبل موعد مباراة الإياب، ويأتي في مقدمتهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسعى هذه المرة لهز شباك فريق الشياطين الحمر بعد فشله في مباراة الذهاب.

أما على الجانب المقابل، يبدو الأمل مازال متواجداً داخل أذهان لاعبي فريق مانشستر يونايتد قبل هذه المباراة، وخاصة في ظل المستويات المميزة التي قدمها الفريق مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير خارج أرضه بعكس ما يكون عليه الحال على ملعب أولد ترافورد.

ومن المؤكد أن فريق مانشستر يونايتد يعلم جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد، وخاصة وأن الخصم مختلف تماماً هذه المرة، إلا أن المستحيل لم يعد له مكان في عالم كرة القدم، مما يجعل كل شيء وارداً في نهاية المطاف.

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