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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الثلاثاء 16/4/2019 في دوري أبطال أوروبا

شادي عادل شادي عادل
15 أبريل، 2019
3 دقيقة للقراءة
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برشلونة ضد مانشستر يونايتد
برشلونة ضد مانشستر يونايتد
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مساء يوم اليثلاثاء الموافق  16 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

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وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتج في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وإشبيلية بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مساء يوم الثلاثاء الموافق16 أربريل 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً العاشرة مستءً بنوقيت بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
  • قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
  • قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.
  • قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
  • قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.
  • قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.
  • قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
  • قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.
  • قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي /  معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
  • قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 16/4/2019 والقنوات الناقلة

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