قائمة برشلونة..عودة النجوم استعداداً لمواجهة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة يوم غداً الثلاثاء أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق برشلونة كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد.

وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / عثماني ديمبيلي.

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