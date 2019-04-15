موعد مباراة يوفنتوس وأياكس في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 16/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي أياكس أمستردام، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وأياكس أمستردام قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأياكس أمستردام

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته القادمة المرتقبة أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الاكتفاء بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على أقل تقدير، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وكان فريق يوفنتوس قد عاد بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله من مباراة الذهاب على ملعب يوهان كرويف أرينا، مما جعل فريق السيدة العجوز يقترب بنسبة كبيرة للغاية من المربع الذهبي، وذلك على الرغم من صعوبة المهمة أيضاً في مباراة الإياب.

وبكل تأكيد يُدرك فريق يوفنتوس أن ضيفه فريق أياكس أمستردام قادر على العودة بالفوز من ملعب أليانز، وخاصة بعدما نجح في إقصاء العملاق فريق ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 سنوات من الدور ثمن النهائي.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق أياكس أمستردام في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، ويكفي الإشارة فقط إلى الصحوة المحلية التي عاشها الفريق الهولندي في الأشهر القليلة الماضية، مما جعله يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الهولندي.

وهو الأمر الذي سوف يُعطي بالتالي فريق أياكس أمستردام دافعاً قوياً للغاية، وذلك من أجل استكمال مشواره الناجح للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولم لا الذهاب إلى نقطة أبعد من الدور ربع النهائي فقط لا غير في ظل الإمكانيات الفنية المميزة التي يمتلكها.

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