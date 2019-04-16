تشكيل برشلونة ومانشستر يونايتد المتوقع في مباراة الإياب اليوم بدوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / ماتيو دارميان.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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